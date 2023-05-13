Журналист Петр Акопов заявил, что политика, проводимая нынешним турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, привела к гарантии сохранения национально ориентированного самостоятельного внешнего курса Анкары даже в случае его ухода из власти.
Журналист Петр Акопов заявил, что политика, проводимая нынешним турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, привела к гарантии сохранения национально ориентированного самостоятельного внешнего курса Анкары даже в случае его ухода из власти.
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