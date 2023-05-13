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Автор РИА Новости назвал историческую заслугу Эрдогана вне зависимости от исхода выборов

Автор РИА Новости назвал историческую заслугу Эрдогана вне зависимости от исхода выборов

Журналист Петр Акопов заявил, что политика, проводимая нынешним турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, привела к гарантии сохранения национально ориентированного самостоятельного внешнего курса Анкары даже в случае его ухода из власти.

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