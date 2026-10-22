«Повезет» и ближайшим поселениям. Завтра, 23 октября, плановые отключения электричества коснутся 4 муниципалитетов Астраханской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Астраханцев преду...
- ЮГ Пьяная пенсионерк...
- Ревущая колонна в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым