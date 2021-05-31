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До 100% за 8 минут. У Xiaomi появилась рекордная зарядка 200 Вт

До 100% за 8 минут. У Xiaomi появилась рекордная зарядка 200 Вт

Компания Xiaomi продолжает развивать технологии быстрой зарядки. На этот раз компания представила устройство рекордной мощностью 200 Вт, которое позволяет зарядить смартфон с аккумулятором на 4000 мАч до 50% за 3 минуты и до 100% всего за 8 минут.

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