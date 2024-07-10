Сегодня по дороге Надым – Салехард можно будет проехать только раз в два часа

В ограниченном режиме сегодня будет работать дорога Надым – Салехард. С 23.00 часов 10 июля и до 06.00 часов 11 июля движение по 1178 км данного направления (объезд газопровода) будет осуществляться в ограниченном режиме.
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