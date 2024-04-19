Собянин: Стадион «Локомотив» на юго-востоке Москвы будет возрожден

Реконструкция даст объекту единый архитектурный облик и современное функциональное наполнение Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал горожан о планах реконструировать исторический стадион «Локомотив», который находится в районе Люблино.
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