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Контрафронт

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Китай: три человека погибли, двое были спасены, а 558 человек пропали без вести по состоянию на утро...

Китай: три человека погибли, двое были спасены, а 558 человек пропали без вести по состоянию на утро после оползня, обрушившегося на пограничный переход в порту Гиронг в уезде Гижун китайского автономного района Сизан, на фоне сильных ливневых наводнений в соседних приграничных районах непальского Багмати.

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