Китай: три человека погибли, двое были спасены, а 558 человек пропали без вести по состоянию на утро после оползня, обрушившегося на пограничный переход в порту Гиронг в уезде Гижун китайского автономного района Сизан, на фоне сильных ливневых наводнений в соседних приграничных районах непальского Багмати.