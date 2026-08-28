Медведев заявил, что в России нет планов мобилизации

В России не планируется проводить мобилизацию, подписывающих контракты с Минобороны "вполне достаточно", заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время выступления перед участниками Фестиваля новых медиа.
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