Более 247 млн рублей задолжали новосибирцам работодатели

Работодатели задолжали жителям Новосибирской области более 247 миллионов рублей по заработной плате. Такой статистикой за 2023 год поделился официальный телеграм-канал Управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО.
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