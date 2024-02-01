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Вечерний Новосибирск

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Более 247 млн рублей задолжали новосибирцам работодатели

Более 247 млн рублей задолжали новосибирцам работодатели

Работодатели задолжали жителям Новосибирской области более 247 миллионов рублей по заработной плате. Такой статистикой за 2023 год поделился официальный телеграм-канал Управления Генеральной прокуратуры РФ по СФО.

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