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Рогов: группировка ВСУ южнее Курахово попала в оперативное окружение

Рогов: группировка ВСУ южнее Курахово попала в оперативное окружение

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что группировка ВСУ южнее города Курахово попала в оперативное окружение.

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