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Куда на территории России могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

Куда на территории России могут долететь ракеты и снаряды, поставленные США Украине

Запуск тактической ракетной системы ATACMS. Фото: соцсети Телеканал RTVI указал на карте три зоны, в пределах которых из американских вооружений можно нанести удары с Украины по территории России при условии размещения их непосредственно на границе или у линии соприкосновения.

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