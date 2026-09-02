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Газета.ру

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Российских биатлонистов не допустят до соревнований

Российских биатлонистов не допустят до соревнований

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что российские спортсмены не будут допущены до международных соревнований, передает Sport24.

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