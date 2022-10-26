Дискриминация мужчин: что это, существует ли, почему о ней не говорят?

Дискриминация мужчин — это действия направленные на ограничение прав и свобод представителей сильного пола по гендерному признаку, навешивание обязательств и ожиданий, связанных с причастностью человека к мужскому полу основанной на физиологических признаках.
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