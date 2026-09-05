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Аргентина ввела санкции против 45 лиц и компаний за нефть у спорных островов

Аргентина ввела санкции против 45 лиц и компаний за нефть у спорных островов

Власти Аргентины ввели санкции против 45 физических и юридических лиц, связанных с разведкой и разработкой нефтяных месторождений в районе Мальвинских (Фолклендских) островов.

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