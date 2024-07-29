В регионе ведётся подготовка к возможным паводкам

Власти Забайкалья готовятся к возможным паводкам. Об этом сообщается на официальном портале региона.По словам зампреда правительства края Николая Захарова, проверено и обследовано 15 гидротехнических сооружений, все они находятся в рабочем состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии