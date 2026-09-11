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Царьград

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Цирк Демидовых открывает уникальное шоу в Екатеринбурге с 11 сентября

Цирк Демидовых открывает уникальное шоу в Екатеринбурге с 11 сентября

С 11 сентября в Екатеринбурге стартует цирковое шоу-шапито от «Росгосцирк» и цирка Демидовых. Главные номера: мотоциклисты в «Шаре смелости», экстремальное «Колесо смелости» и выстрел «Человека-ядра».

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