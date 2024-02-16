Российский боевик Trains: Electrostorm оказался аналогом Control в жанре теслапанка — пе...

Российский боевик Trains: Electrostorm оказался аналогом Control в жанре теслапанка — первый полноценный трейлерРазработчики из российской Watt Studio представили первый трейлер и раскрыли сроки выхода своего приключенческого экшена в стиле теслапанк Trains: Electrostorm (в прошлом Trains: Through Electric Storms).