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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Российский боевик Trains: Electrostorm оказался аналогом Control в жанре теслапанка — пе...

Российский боевик Trains: Electrostorm оказался аналогом Control в жанре теслапанка — пе...

Российский боевик Trains: Electrostorm оказался аналогом Control в жанре теслапанка — первый полноценный трейлерРазработчики из российской Watt Studio представили первый трейлер и раскрыли сроки выхода своего приключенческого экшена в стиле теслапанк Trains: Electrostorm (в прошлом Trains: Through Electric Storms).

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