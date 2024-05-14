Готовивших теракт в КЧР сторонников боевиков в Сирии приговорили к 18,5 года

Южный окружной военный суд приговорил трех сторонников запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) к 18 годам и шести месяцам колонии за подготовку к теракту в Карачаево-Черкесской Республике.
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