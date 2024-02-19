Пакьяо не подерется на ОИ-2024: Мэнни отказали из-за возраста и неучастия в отборе

«Очень жаль, что наш боксерский идол не допущен из-за своего возраста и неучастия в отборочных соревнованиях, которые обязательны для всех, чтобы попасть в Париж», − сказал президент филиппинского НОК Абрахам Толентино.
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