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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Билялетдинов не зашел в раздевалку к игрокам «Ак Барса» после поражения от «Куньлуня» («Бизнес Online»)

Как сообщает «Бизнес Online», так тренер «Ак Барса» отреагировал на поражение от китайской команды (0:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.

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