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И экзамены сдавать не надо: 6 признаков по-настоящему умного человека

И экзамены сдавать не надо: 6 признаков по-настоящему умного человека

Какого человека можно считать по-настоящему умным? Ответы на этот вопрос могут быть разными: кто-то считает образование главным атрибутом интеллектуала, кто-то больше ценит мудрых людей с богатым жизненным опытом.

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