Эксперт рассказала, на какие товары в duty free не стоит тратить деньги

При этом некоторые товары в магазинах беспошлинной торговли действительно можно приобрести с выгодой Покупка сувениров и электроники в магазинах беспошлинной торговли в аэропортах чаще всего оказывается невыгодной.
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