Опасные сладости, которые могут повысить риск образования рака Ирина ОрлонскаяПотребление вафель и мороженого может увеличить вероятность возникновения рака из-за использования заменителей молочного жира в производстве некоторых десертов.
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