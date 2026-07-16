Военнослужащий запрещенного в России полка «Азов» приговорен к длительному лишению свободы

На основании доказательств, собранных Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, Южным окружным военным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего запрещенного в Российской Федерации националистического полка «Азов» Сергея Тимошева.
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