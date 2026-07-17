Врач из Подмосковья предупредила об опасности приема привычных лекарств в летнюю жару

Летняя жара в сочетании с приемом привычных медикаментов может представлять серьезную угрозу для здоровья, предупредила врач общей практики Красногорской больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.
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