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Аргументы недели

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Врач из Подмосковья предупредила об опасности приема привычных лекарств в летнюю жару

Врач из Подмосковья предупредила об опасности приема привычных лекарств в летнюю жару

Летняя жара в сочетании с приемом привычных медикаментов может представлять серьезную угрозу для здоровья, предупредила врач общей практики Красногорской больницы Минздрава Московской области Анна Говтва.

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