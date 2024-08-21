Самые развратные сцены в истории искусств

Вам кажется, что порнография появилась совсем недавно? А вот и нет! Фантазия наших далеких предков заходила далеко за пределы традиционных гетеросексуальных отношений: гомосексуальные эпизоды, оральные ласки, секс втроем… Но были и более экзотические проявления эротического искусства, изображающие, к примеру, секс с животными.