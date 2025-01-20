Новый план Зеленского: триллион долларов в обмен на мир

ВМ

Владимир Минаков

"вкладываться Москва будет в свои новые территории," Чтобы вкладывать деньги в свои территории, нужно определить границы этой территории. А пока что лишь предложения Зеленского - дай! Россия, наверно, будет вкладывать деньги, но в те территории, которые будут в её составе. А остальные будут на субсидиях ЕС ( просто сейчас никто не ведает, сколько будет того пространства, которому Европа, вдруг, захочет что-то давать). Вот уже и Орбан, и Фицо, давать не желают: кормят курицу, несущую золотые яйца, а не дряхлого осла, носящего яйца...