Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Новый план Зеленского: триллион долларов в обмен на мир

Новый план Зеленского: триллион долларов в обмен на мир

Автор:  Светлана Манекина  Владимира Зеленского не пригласили на инаугурацию Дональда Трампа и теперь он ищет обходные пути для личной встречи с новым президентом США.

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Комментарии
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Александр Маркитанов
история повторяется.
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19 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;вкладываться Москва будет в свои новые территории,&quot;                                            Чтобы вкладывать деньги в свои территории, нужно определить границы этой территории. А пока что лишь предложения Зеленского - дай!  Россия, наверно, будет вкладывать деньги, но в  те территории, которые будут в её составе. А остальные будут на субсидиях ЕС ( просто сейчас никто не ведает, сколько будет того пространства, которому Европа, вдруг, захочет что-то давать). Вот уже и Орбан, и Фицо, давать не желают: кормят курицу, несущую золотые яйца, а не  дряхлого осла, носящего яйца...
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19 час.
ШКИПЕР
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