Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 2,7 тысячи человек

Российские спасатели продолжают оказывать помощь Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Мьянме превысило 2700 человек, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на информацию с места проведения поисково-спасательных операций.
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