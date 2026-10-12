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Царьград

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Казахстан возглавит Совет председателей верховных судов СНГ в 2027–2028 годах

Казахстан возглавит Совет председателей верховных судов СНГ в 2027–2028 годах

Верховный суд Казахстана в 2027–2028 годах примет председательство в Совете председателей верховных судов государств СНГ и организует в Астане два заседания — одно очное и одно заочное.

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