Чеховские легкоатлеты привезли медали кросса памяти Знаменских

Чеховские легкоатлеты спортивной школы «Витязь» им. В. И. Васильева привезли три золотые, две серебряные и две бронзовые медали традиционного легкоатлетического кросса памяти прославленных бегунов Георгия и Серафима Знаменских, сообщается на страницах социальных сетей главы г.