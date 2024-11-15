В Туле подорожал проезд

С 15 ноября в регионе вырос тариф на проезд в общественном транспорте. Цена за поездку в автобусах, трамваях, и троллейбусах в областном центре составит 36 рублей наличными, 31 рубль – по безналичному расчету, 29 – по транспортной карте.