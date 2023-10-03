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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Костюк третий раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10. До 2023-го у нее не было побед такого уровня

44-я ракетка мира Марта Костюк победила №7 Онс Жабер во втором круге в Пекине – 7:5(5), 6:1. Костюк третий раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10.

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