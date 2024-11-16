Система «всё включено» вредит здоровью туристов — турецкий отельер

Использование опции «всё включено» в отелях Турции привело к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредит как их здоровью, так и раскрытию туристического потенциала страны, заявил президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу 16 ноября журналистам.