СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 623 подписчика

«Под бурные аплодисменты!»: Депутат призвала полностью лишить мигрантов всех мер социальной поддержки. Поддерживаете?

«Под бурные аплодисменты!»: Депутат призвала полностью лишить мигрантов всех мер социальной поддержки. Поддерживаете?

Юридическая социальная сеть 9111.ru По странному стечению обстоятельств, трудовые мигранты, которых ещё уважительно называют «ценными иностранными специалистами», вместо того, чтобы ударным трудом поднимать экономику России, устроили для себя и для своих близких настоящий социальный рай за счёт бюджета гостеприимной страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Семенова
Вообще с какого перепуга мигрантам платили социалку? Социалку местное население всю жизнь зарабатывали, а эти пригазовали из своих теплых стран и платите им, помогайте. Пусть сначала платят всей семьёй налоги.
Ответить
1 м.
Андрей Павлов
Ольга Семенова
Вообще с какого перепуга мигрантам платили социалку? Социалку местное население всю жизнь зарабатывали, а эти пригазовали из своих теплых стран и платите им, помогайте. Пусть сначала платят всей семьёй налоги.
Ну как с какого? Власти нужен громоотвод на случай, когда русские начнут организовываться, и когда ребята вернутся с войны.  А громоотвод активный. Организованный в диаспоры, замотивированный (&quot;Это наша земля, данная нам Аллахом&quot;), подготовленный в клубах ММА, вооруженный. Пока это выкорчуешь, много времени  пройдет, и людских ресурсов потратится... А там, глядишь, и инициаторы забудутся, а самые главные сдристнут на благословенный Запад.
Ответить
1 м.
Николай Рязанов
Игорь Лукьянов
Вместо того, чтобы усилить контроль за работой миграционных учреждений и порядком трудоустройства иностранных рабочих, горячие головы из среды депутатов в предвыборном угаре готовы лишить страну рабочих рук. Я сильно сомневаюсь, что бывшие депутаты и современные мажоры смогут  заместить иностранцев на низко квалифицированных работах. Выборы скоро пройдут, а проблемы останутся. Депутат Воропаева, фамилию которой я впервые услышал только сейчас, хочет переизбраться и выбрала для себя актуальную тему. Вот будет ли она продолжать ей заниматься после сентября 2026 г.?
Надо заставить буржуев платить нормальную зарплату и никаких мигрантов не надо будет!
Ответить
1 м.