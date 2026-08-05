Юридическая социальная сеть 9111.ru По странному стечению обстоятельств, трудовые мигранты, которых ещё уважительно называют «ценными иностранными специалистами», вместо того, чтобы ударным трудом поднимать экономику России, устроили для себя и для своих близких настоящий социальный рай за счёт бюджета гостеприимной страны.
«Под бурные аплодисменты!»: Депутат призвала полностью лишить мигрантов всех мер социальной поддержки. Поддерживаете?
Комментарии
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Ольга Семенова
Вообще с какого перепуга мигрантам платили социалку? Социалку местное население всю жизнь зарабатывали, а эти пригазовали из своих теплых стран и платите им, помогайте. Пусть сначала платят всей семьёй налоги.
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1 м.
Андрей Павлов
Ольга Семенова
Вообще с какого перепуга мигрантам платили социалку? Социалку местное население всю жизнь зарабатывали, а эти пригазовали из своих теплых стран и платите им, помогайте. Пусть сначала платят всей семьёй налоги.
Ну как с какого? Власти нужен громоотвод на случай, когда русские начнут организовываться, и когда ребята вернутся с войны. А громоотвод активный. Организованный в диаспоры, замотивированный ("Это наша земля, данная нам Аллахом"), подготовленный в клубах ММА, вооруженный. Пока это выкорчуешь, много времени пройдет, и людских ресурсов потратится... А там, глядишь, и инициаторы забудутся, а самые главные сдристнут на благословенный Запад.
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1 м.
Николай Рязанов
Игорь Лукьянов
Вместо того, чтобы усилить контроль за работой миграционных учреждений и порядком трудоустройства иностранных рабочих, горячие головы из среды депутатов в предвыборном угаре готовы лишить страну рабочих рук. Я сильно сомневаюсь, что бывшие депутаты и современные мажоры смогут заместить иностранцев на низко квалифицированных работах. Выборы скоро пройдут, а проблемы останутся. Депутат Воропаева, фамилию которой я впервые услышал только сейчас, хочет переизбраться и выбрала для себя актуальную тему. Вот будет ли она продолжать ей заниматься после сентября 2026 г.?
Надо заставить буржуев платить нормальную зарплату и никаких мигрантов не надо будет!
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1 м.
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