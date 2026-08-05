«Под бурные аплодисменты!»: Депутат призвала полностью лишить мигрантов всех мер социальной поддержки. Поддерживаете?

Вообще с какого перепуга мигрантам платили социалку? Социалку местное население всю жизнь зарабатывали, а эти пригазовали из своих теплых стран и платите им, помогайте. Пусть сначала платят всей семьёй налоги.

Андрей Павлов

Ольга Семенова Вообще с какого перепуга мигрантам платили социалку? Социалку местное население всю жизнь зарабатывали, а эти пригазовали из своих теплых стран и платите им, помогайте. Пусть сначала платят всей семьёй налоги.

Ну как с какого? Власти нужен громоотвод на случай, когда русские начнут организовываться, и когда ребята вернутся с войны. А громоотвод активный. Организованный в диаспоры, замотивированный ("Это наша земля, данная нам Аллахом"), подготовленный в клубах ММА, вооруженный. Пока это выкорчуешь, много времени пройдет, и людских ресурсов потратится... А там, глядишь, и инициаторы забудутся, а самые главные сдристнут на благословенный Запад.