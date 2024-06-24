Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 177 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

Америка очень попросила Россию отложить Судный день

КИРИЛЛ СТРЕЛЬНИКОВ Теперь мы знаем точно, сколько требуется жирафу, чтобы до него дошло: с момента получения коллективным Западом мирных предложений Путина прошла неделя, и вдруг оказалось, что мгновенно отвергнутый ими план разрешения военного конфликта на Украине может и должен стать началом мирного процесса, а немногочисленные условия Путина имеют под собой железобетонные основания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Беседин
Все эти словеса в западных СМИ отвлекающие маневры. Нам необходимо продолжать целенаправленно осуществлять задуманное по достижению целей СВО.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх