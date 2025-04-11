Тишковец: На следующей неделе в Москву придет климатическое лето

Grandad

Сначала обещают снежный покров в Москве до конца апреля, теперь вдруг лето объявили. Интересно, несут ли эти службы какую-нибудь ответственность за неправильные длительные прогнозы? Ведь они очень сильно влияют на планы в сельском хозяйстве. Вспоминаю, как Лужков срезал финансирование метеослужбам, когда они проморгали бурю в Москве.