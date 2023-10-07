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Хороший вопрос: Можно ли ставить пластиковые окна зимой

Хороший вопрос: Можно ли ставить пластиковые окна зимой

Борис Бутцев Постоянный автор Houzz, по образованию физик (окончил МИФИ), кандидат наук. Долгие годы работал в сфере производства окон, продвижения современных систем вентиляции, сейчас консультирую по любым ситуациям с конденсатом и плесенью, микроклимата и комфорта в обитаемых помещениях.

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