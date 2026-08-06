Звездопад Персеиды в 2026 году: когда и как наблюдать самый яркий метеорный поток лета

Любителей небесных зрелищ ждет яркое астрономическое событие — метеорный поток Персеиды. В 2026 году условия для наблюдения окажутся особенно удачными: пик активности совпадет с новолунием, а значит, лунный свет не будет мешать разглядеть даже самые слабые вспышки на темном небе.