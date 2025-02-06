Глава дипломатической миссии Российской Федерации в финской столице Алексей Мешков проинформировал о том, что власти РФ не попадутся в связанные с временной заморозкой бушующего на украинской территории противостояния ловушки западных государств.
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