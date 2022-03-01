Гвардиола отказался обсуждать шансы «Ман Сити» на требл: «Не собираюсь ввязываться в это. Следующий матч – с «МЮ»

Пеп Гвардиола отказался обсуждать возможность выиграть три турнира с «Манчестер Сити». «Горожане» обыграли «Питерборо» (2:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх