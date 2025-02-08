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Пульмонолог рассказал, чем опасна ХОБЛ

Пульмонолог рассказал, чем опасна ХОБЛ

Врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал об особенностях течения ХОБЛ. «Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) — это то, что когда-то достаточно давно называлось «хроническим обструктивным бронхитом».

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