Пульмонолог рассказал, чем опасна ХОБЛ

Врач-пульмонолог Александр Пальман в беседе с RT рассказал об особенностях течения ХОБЛ. «Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ) — это то, что когда-то достаточно давно называлось «хроническим обструктивным бронхитом».
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