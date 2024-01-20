Приемные избирательного штаба Путина получили более 12 тыс. предложений

Свыше 12 тысяч обращений с предложениями и пожеланиями поступило в общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя штаба Владимира Машкова.