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Приемные избирательного штаба Путина получили более 12 тыс. предложений

Приемные избирательного штаба Путина получили более 12 тыс. предложений

Свыше 12 тысяч обращений с предложениями и пожеланиями поступило в общественные приемные избирательного штаба кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя штаба Владимира Машкова.

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