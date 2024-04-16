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Аргументы и Факты

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Си Цзиньпин: КНР выступает за созыв мирной конференции по Украине

Си Цзиньпин: КНР выступает за созыв мирной конференции по Украине

Китай выступает за созыв равноправной международной мирной конференции по урегулированию украинского кризиса, признанной как Россией, так и Украиной, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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