Politico: глава ЦРУ предрек Украине поражение к концу 2024 года

Global Look Press/Ron Sachs/Keystone Press Agency Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс предупредил законодателей на Капитолийском холме, что если помощь Киеву не будет одобрена немедленно, Украина проиграет в конфликте до конца этого года, сообщила 18 апреля газета Politico.
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