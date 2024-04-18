Politico: глава ЦРУ предрек Украине поражение к концу 2024 года

Global Look Press/Ron Sachs/Keystone Press Agency Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Уильям Бернс предупредил законодателей на Капитолийском холме, что если помощь Киеву не будет одобрена немедленно, Украина проиграет в конфликте до конца этого года, сообщила 18 апреля газета Politico.