Сакс: Требования Зеленского являются смертным приговором для Украины Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает невыполнимые требования в ходе переговоров об урегулировании конфликта с Россией, которые могут привести к уничтожению республики.
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