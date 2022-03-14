Российская газета

17 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    McDonald's не обещает, а угрожает вернуться. Не нужны в России эти зверушные кормушки. Верните ПЕЛЬМЕННЫЕ.Кто заменит закры...
  • Виктор Луговой
    Да не "зачем", а "почему"... Старая ошибка человечества. Почему? - потому, что старинная формула бритосов "Обвиняй оп...Зачем Запад лжет ...
  • Александр Потеряев
    Я так понимаю, что биолаборатории на Украине имели весьма адресную направленность против РФ . И то ,что зараза может ...Зачем Запад лжет ...

Ситуация вокруг Украины. 14 марта. Хроника событий

Вооруженные силы России продолжают проводить специальную операцию по защите ДНР и ЛНР.В результате наступательных действий за прошедшие выходные российскими военными и силами народных республик Донбасса был освобожден еще ряд населенных пунктов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх