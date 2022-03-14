Ситуация вокруг Украины. 14 марта. Хроника событий

Вооруженные силы России продолжают проводить специальную операцию по защите ДНР и ЛНР.В результате наступательных действий за прошедшие выходные российскими военными и силами народных республик Донбасса был освобожден еще ряд населенных пунктов.
Вооруженные силы России продолжают проводить специальную операцию по защите ДНР и ЛНР.В результате наступательных действий за прошедшие выходные российскими военными и силами народных республик Донбасса был освобожден еще ряд населенных пунктов.
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