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«Пламя двадцать метров высотой»: подробности пожара на АЗС в Химках

«Пламя двадцать метров высотой»: подробности пожара на АЗС в Химках

Выяснились подробности пожара на АЗС в подмосковных Химках. Как стало известно СМИ, чрезвычайная ситуация произошла утром 30 октября на заправке в районе Клязьма-Старбеево, перед въездом в аэропорт «Шереметьево».

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