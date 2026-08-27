БПЛА поразили логистические объекты Ozon в Уфе и Оренбурге

В компании заявили, что предпринимают все возможные шаги для стабилизации сервиса, а часть заказов уже перенаправляется через альтернативные хабы Ночью украинские БПЛА атаковали логистические центры Ozon в Оренбурге и Уфе.
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