Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем защитника Отечества

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем защитника Отечества. В своем поздравлении он подчеркнул важность этого праздника, символизирующего мужество и самоотверженность российских воинов, а также их верность Родине.
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