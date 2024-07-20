КАЗ «Трофи» израильского танка не смог перехватить ракету ПТРК Almas Боевики ливанского движения «Хизбалла» поразили очередной израильский «супертанк» Меркава Mk.
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КАЗ «Трофи» израильского танка не смог перехватить ракету ПТРК Almas Боевики ливанского движения «Хизбалла» поразили очередной израильский «супертанк» Меркава Mk.
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