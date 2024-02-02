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Закон, порядок, государство

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В Екатеринбурге по подозрению в незаконном обороте наркотиков полицейские задержали машиниста

В Екатеринбурге по подозрению в незаконном обороте наркотиков полицейские задержали машиниста

«Оперативники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский задержали с поличным 33-летнего машиниста грузовых поездов, который оборудовал так называемые «закладки» с наркотическими средствами вдоль железнодорожных путей.

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